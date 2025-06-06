У Києві кількість поранених через російську атаку зросла до 27

Серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни

У лікарнях перебувають 17 постраждалих, ще вісім осіб отримують допомогу амбулаторно

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 27 осіб, троє рятувальників загинули. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка.

Засловами Ткаченка, серед постраждалих у Києві рятувальники, працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури та звичайні кияни.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, всі - в Соломʼянському районі. Жертвами стали троє рятувальників, які потрапили під повторний обстріл.

У лікарнях перебувають 17 постраждалих, ще вісім осіб отримують допомогу амбулаторно.

«Під час атаки пошкодження отримали 3 авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Персонал не постраждав», – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі. Крім того, в столиці виникли проблеми з роботою метрополітену: через обстріл Росії є пошкодження на коліях.