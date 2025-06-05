У Прилуках оголошено день жалоби після масштабної атаки

Під час нічної атаки у місті загинула родина начальника місцевої пожежної частини

У Прилуках на Чернігівщині оголошено день жалоби. Унаслідок ворожої атаки загинуло п'ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Прилуцької РВА Володимира Чернова в ефірі телемарафону.

«Це була одна з наймасштабніших атак і найбільша кількість загиблих за останній час. Тому на сьогодні і завтра в місті Прилуки оголошено день жалоби», – каже він.

За словами Чернова, росіяни вбили п'ятьох цивільних, в тому числі маленьку дитину, якій був лише 1 рік і 4 місяці. Також повністю знищено два приватні будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки. До лікарні за меддопомогою звернулись сім постраждалих.

Чернов не зміг відповісти, чи був це прицільний удар по будинку керівника пожежної частини. «Я не можу відповісти на дане питання. Не знаю, яка була справжня мета ворога, куди він цілив», – пояснив посадовець.

Нагадаємо, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

Повідомлялося, що під час нічної атаки у Прилуках загинула родина начальника місцевої пожежної частини. Він прибув на місце ліквідації наслідків разом з іншими рятувальниками. Мова про 46-річну прилучанку, її дочку 1998 року народження та онука 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами.

Також російські терористи вранці атакували Херсон чотирма авіабомбами. Унаслідок авіаатаки зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади. А також ще більших руйнувань зазнала будівля місцевої ОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. На цей час відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів. Рятувальники визволили із заблокованого підвального приміщення чотирьох людей.

Такий нині вигляд має середмістя Херсона. Впродовж всього пʼятнадцяти хвилин по цьому місцю “прилетіли” чотири російські КАБи. pic.twitter.com/kPrkIyTR1D — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2025

Як відомо, о 01:05 російські війська завдали ударів БпЛА типу «Шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна безпілотника опинилася просто в коридорі.

До слова, уночі російські війська атакували Одещину безпілотниками. Пошкоджено медичний заклад, дитячий центр та ліцей.