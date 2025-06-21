Атака на Кременчук: як виглядали масовані удари по місту

Масована атака на Кременчук: місто зазнало удару по енергетичній інфраструктурі

У ніч на суботу, 21 червня 2025 року, російські окупаційні війська завдали масованого удару по Кременчуку Полтавської області, застосувавши понад 40 засобів ураження. Головною ціллю атаки став об'єкт енергетичної інфраструктури міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За інформацією моніторингових каналів, повітряна тривога в місті розпочалася близько 00:30. Над Кременчуком було зафіксовано десятки ворожих безпілотних літальних апаратів типу «шахед», які заходили хвилями з різних напрямків.

Слідом за дронами по Кременчуку вдарили ракети різних типів. Зокрема, як зазначають моніторингові канали, ворог випустив по Кременчуку більше 130 «шахедів», 4 ракети «Калібр», 2 ракети «Іскандер-К» та 2 ракети «Кинджал».

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Пошкодження зафіксовані в різних районах міста. Один з об'єктів енергетичної інфраструктури отримав пряме влучення, наразі наслідки удару усуваються. На місці події оперативно працюють екстрені служби. Інформація щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня Росія атакує Україну безпілотниками. У деяких містах пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком».

У Кременчуку пролунали сильні вибухи близько 00:30 ночі. На місто летіла велика кількість БпЛА. Подробиць про атаку наразі немає.

Вибухи також пролунали у передмісті Дніпра приблизно у той же час, що і у Кременчуку. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА, деталей про атаку поки немає.