Польща придумала, як переманити лікарів з України

Перші полегшення працевлаштування іноземців у польській службі охорони здоров’я набудуть чинності після підписання президентом нового закону

У Польщі розпочали роботу над законопроєктом, який має на меті спростити працевлаштування для лікарів та інших медичних працівників з країн, які поза межами Європейського союзу. Про це повідомляє «Польське радіо».

Так, голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що іноземні медики цікавляться роботою у польській системі охорони здоров’я.

«Передусім цей законопроєкт не призначений для якоїсь конкретної країни. Він призначений для медичного персоналу з країн з-за меж ЄС», – зазначив Дворчик.

За його словами, ті лікарі або медичний персонал, які приїжджають в Польщу, зможуть працювати тут під наглядом польських лікарів. Однак, зарплата цих осіб буде меншою.

Зазначається, що перші полегшення працевлаштування іноземців у польській службі охорони здоров’я набудуть чинності після підписання президентом нового закону. Також наразі на етапі міжвідомчих консультацій перебувають інші можливі полегшення.

Нагадаємо, у Польщі хочуть спростити одержання карт побиту для іноземців.

Як повідомлялося, у Польщі зафіксували найбільшу з початку пандемії добову смертність від Covid-19.

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