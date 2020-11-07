Польща придумала, як переманити лікарів з України
Медики з-за кордону зможуть працювати в країні під наглядом польських лікарів
Перші полегшення працевлаштування іноземців у польській службі охорони здоров’я набудуть чинності після підписання президентом нового закону
У Польщі розпочали роботу над законопроєктом, який має на меті спростити працевлаштування для лікарів та інших медичних працівників з країн, які поза межами Європейського союзу. Про це повідомляє «Польське радіо».
Так, голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що іноземні медики цікавляться роботою у польській системі охорони здоров’я.
«Передусім цей законопроєкт не призначений для якоїсь конкретної країни. Він призначений для медичного персоналу з країн з-за меж ЄС», – зазначив Дворчик.
За його словами, ті лікарі або медичний персонал, які приїжджають в Польщу, зможуть працювати тут під наглядом польських лікарів. Однак, зарплата цих осіб буде меншою.
Зазначається, що перші полегшення працевлаштування іноземців у польській службі охорони здоров’я набудуть чинності після підписання президентом нового закону. Також наразі на етапі міжвідомчих консультацій перебувають інші можливі полегшення.
Нагадаємо, у Польщі хочуть спростити одержання карт побиту для іноземців.
Як повідомлялося, у Польщі зафіксували найбільшу з початку пандемії добову смертність від Covid-19.