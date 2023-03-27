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Залужний нагородив солдата Хижака, який знищив штурмову групу окупантів (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Залужний нагородив солдата Хижака, який знищив штурмову групу окупантів (фото)
Залужний нагородив воїна бригади ім. Сірка Руслана Зубарєва
фото: Валерій Залужний

Солдат Руслан Зубарєв отримав почесну нагрудну відзнаку «Золотий Хрест»

Генерал Валерій Залужний вручив «Золотий Хрест» і нагородну зброю бійцю 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслану Зубарєву. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Цей молодий старший солдат проявив мужність, відбивши ворожі сили, які переважали в бою. 

«Мав честь нагородити старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест» та вручити йому заслужену нагородну зброю», – написав Залужний.

Руслан Зубарєв з позивним «Хижак» отримав нагородну зброю від Головнокомандувача ЗСУ
Руслан Зубарєв з позивним «Хижак» отримав нагородну зброю від Головнокомандувача ЗСУ

Він підкреслив, що Руслан відбив атаку сил ворога, які кількісно переважали, а також проявив звитягу та мужність у бою.

«Вдячний кожному, хто боронить Батьківщину від окупанта. Слава усім захисникам України!» – наголосив Залужний.

Раніше стало відомо, як воїн 22-го мотопіхотного батальйону 92-ї механізованої бригади з позивним Хижак знищив переважаючі сили окупантів.

Цей бій відбувся 16 лютого в районі Сватового. Російська штурмова група на БМП-2 раптовою атакою намагалась захопити українську позицію, але зіткнулася зі зразковою організацією бою підрозділами 22-го батальйону, усі командири, аеророзвідники, мінометники, екіпаж БМП відпрацювали на «відмінно», але ключовий внесок у перемогу в бою зробив солдат Руслан Зубарєв.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав військових біля Бахмута та вручив нагороди. Глава держави відзначив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

Раніше Зеленський у присутності генсека ООН вручив державні нагороди жінкам

Теги: Валерій Залужний державні нагороди солдат

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