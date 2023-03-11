Кохана Да Вінчі показала зворушливе відео із загиблим героєм

Наприкінці ролика закохані обійнялися

Кохана загиблого Дмитра Коцюбайла на псевдо Да Вінчі Аліна Михайлова показала щемливе відео. Дівчина опублікувала ролик у своєму Twitter.

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На кадрах – танець пари. Коцюбайло у військовій формі, а Михайлова одягнена у вишите плаття.

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Наприкінці ролика закохані обійнялися: Аліна притиснулася до Дмитра.

До слова, ролик із закоханою парою зафільмували у межах проєкту «Запроси мене з війни» програми «Вікна». Пара познайомилася, коли парамедикиня Аліна із «Госпітальєрів» запропонувала допомогти роті Да Вінчі медикаментами. Від того часу вони були разом.

нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був серед тисяч тих, хто на Майдані Незалежності проводив в останню путь Героя України Да Вінчі. Прихиливши коліна на знак пошани до загиблого, він довго стояв посеред площі, перед домовиною.