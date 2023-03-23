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Незвичний сувенір та нагороди військовим: деталі візиту Зеленського на Херсонщину (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Незвичний сувенір та нагороди військовим: деталі візиту Зеленського на Херсонщину (фото)
фото: Офіс президента

Глава держави відзначив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Під час робочої поїздки в Херсонську область президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації та стану ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури регіону. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави заслухав доповідь військового командування щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності.

Учасники наради обговорили відбудову пошкодженої інфраструктури в області та стан розмінування деокупованих територій. Окрему увагу приділили відновленню електромереж Херсонщини та забезпеченню ремонтних бригад необхідними матеріалами.

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Президент також вручив державні нагороди українським військовослужбовцям, які беруть участь в обороні Херсонської області від ворога. Глава держави відзначив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

«Радий сьогодні бути на Херсонщині. Маю честь привітати вас, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає. Вони в серці, у пам’яті, в історії», – сказав Глава держави.ї

Військовослужбовці подарували президенту сувенір – годинник із зображенням Державного герба України та мапи Криму, який виготовлено з частини ствола підбитої ворожої гармати.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 березня, приїхав із робочою поїздкою у Херсонську область. Він побував у селі Посад-Покровське.

Теги: Херсонщина розмінування Володимир Зеленський президент державні нагороди

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