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Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі
фото: Валерій Залужний/Телеграм

Військові домовилися продовжити діалог стосовно підготовки українських воїнів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 7 березня, зустрівся з генералами США, Британії та Польщі. Військові посадовці обговорили хід бойових дій в Україні та постачання допомоги ЗСУ. Про це Залужний повідомив у Telegram.

«Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег», – написав головнокомандувач.

Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі фото 1

Залужний повідомив, що зустрівся зі своїми колегами:

  • Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – Командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі;
  • Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном;
  • Начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком;
  • Командувачем групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.

«Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті», – зазначив Залужний.

Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі фото 2

Зокрема під час зустрічі військові домовилися продовжити діалог стосовно підготовки українських воїнів. «Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах. Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги – озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї – залишаються надважливими», – уточнив головнокомандувач.

Нагадаємо, триває 377 доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та один ракетний удар, а також п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: ворог Валерій Залужний озброєння Telegram військові Польща

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