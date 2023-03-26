Російський наступ в Україні досягає кульмінації – ISW

Російські війська можуть продовжувати часті та агресивні атаки на Бахмут, навіть якщо наступ закінчився майже безуспішно

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації. Щоб запобігти цьому, регулярна армія РФ може втрутитися в атакувальні дії найманців ПВК «Вагнера» на Бахмутському напрямку. Про це йдеться в звіті інституту.

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Фахівці ISW наголошують, що російські наступи в Україні досягають свого завершення. Разом із тим, вони зауважують, що українські та західні офіційні особи 25 березня висловлювали різні погляди щодо ситуації з наступом Росії у Бахмуті, «але всі погоджуються з оцінкою того, що російські зусилля на цьому напрямку, імовірно, досягнуть кульмінації».

Заяви британської розвідки, речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо ситуації в Бахмуті, вважають в ISW, «не є взаємовиключними».

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«Російські війська можуть продовжувати часті та агресивні атаки на Бахмут, навіть якщо наступ закінчився майже безуспішно, оскільки кульмінація не означає відсутність боїв. Російські атаки в Бахмуті та його околицях можуть відновитися на високих рівнях, не приносячи значних нових досягнень, якщо регулярна російська армія справді вступить у бій», – ідеться у звіті.

Аналітики зауважують, що залучення армії РФ могло б навіть запобігти кульмінації атаки та створити значний в оперативному відношенні прогрес для агресора, але такі можливості наразі є малоймовірними.

Нагадаємо, українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Також британська розвідка повідомила, що наступ російських військ на місто Бахмут практично зупинився.

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Раніше повідомлялося, що наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ.

22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.