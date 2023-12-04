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Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Декілька слів про Перемогу…

glavcom.ua
Україна веде війну за власне Майбутнє
фото: ЗСУ

Згадаймо всіх Воїнів, які боронять Україну!

Зараз, не дуже популярно говорити на цю тему, бо деякі деким заявлені попередньо цілі, на літньо-осінню компанію, не виконані…

Але, за крайні півроку ми, український народ, та наші Сили оборони маємо неабиякі досягнення:

  • Ми, не віддали жодного обласного та районного центру нашої Держави.
  • Ми, перемолотили десятки тисяч орків, їхні штаби, логістику, знищили тисячі одиниць їхньої бойової техніки.
  • Ми, не маючи дієвого флоту, вразили десятки кораблів чф рф, звівши до мінімуму можливості «найславетнішого» рашистського флоту (в окупованому Севастополі, у них, навіть, найкрутіший памʼятник – потопленим кораблям).
  • Ми, висаджуємо десанти у нашому українському Криму.
  • Ми, бʼємо дронами по Москві та інших гнилих рашистських містах.
  • Ми, атакуємо і тримаємо під постійною загрозою тимчасовий кримський міст.
  • Ми, ліквідовуємо колаборантів та різних одіозних осіб-окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в самому …цапстані.
  • Ми – наносимо удари по БАМу!!!

Так – ми не змогли прорвати їхні ліні оборони. Так – ми багато в чому, геть, не досконалі, деколи аж ригати хочеться від наших помилок…

На жаль, ми, український народ, не готувалися до такої Війни.

Отже, всі наші недоліки – це наша спільна сума факторів, а не чиїсь прорахунки, або тотальна зрада.

Це ми всі такі! Ми допустили те, що є.

Але, знов таки ж: ми всі можемо щиро подякувати кожному солдату, сержанту, офіцеру; нацгвардійцю; прикордоннику; лікарю, парамедику, медсестрі, санітарці; волонтеру; рятувальнику; поліцейському; журналісту; підприємцю; місцевому самоврядуванню; політику-владоможцю і політику-опозиціонеру; нашим біженцям за кордоном; всім громадянам, як на окупованій території, так і на вільній за те, що Ми – витримали!

Тому, згадайте тих, хто нас веде у бій за Свободу і Незалежність. Ці люди не без гріхів, але для наших нащадків, повірте, вони стануть святими українського народу (якщо не зрадять і не підуть на манівці).

А це:

  • Генерал Валерій Залужний і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ЗСУ;
  • Генерал Василь Малюк і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців СБУ;
  • Генерал Кирило Буданов і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ГУР.

Згадаймо всіх Воїнів, які боронять Україну!

Це важливо, бо попереду ще багато болі та сліз…

Але, ми – українській народ – все переживемо, ворога – поборемо, землю нашу святу, рано чи пізно, звільнемо, чужинцями заполонити наші украінські простори, не дамо.

Разом – переможемо!

Все буде Україна!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна Кримський міст Валерій Залужний Кирило Буданов перемога Василь Малюк

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Дмитро Ярош

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