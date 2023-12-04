Декілька слів про Перемогу…

Згадаймо всіх Воїнів, які боронять Україну!

Зараз, не дуже популярно говорити на цю тему, бо деякі деким заявлені попередньо цілі, на літньо-осінню компанію, не виконані…

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Але, за крайні півроку ми, український народ, та наші Сили оборони маємо неабиякі досягнення:

Ми, не віддали жодного обласного та районного центру нашої Держави.

Ми, перемолотили десятки тисяч орків, їхні штаби, логістику, знищили тисячі одиниць їхньої бойової техніки.

Ми, не маючи дієвого флоту, вразили десятки кораблів чф рф, звівши до мінімуму можливості «найславетнішого» рашистського флоту (в окупованому Севастополі, у них, навіть, найкрутіший памʼятник – потопленим кораблям).

Ми, висаджуємо десанти у нашому українському Криму.

Ми, бʼємо дронами по Москві та інших гнилих рашистських містах.

Ми, атакуємо і тримаємо під постійною загрозою тимчасовий кримський міст.

Ми, ліквідовуємо колаборантів та різних одіозних осіб-окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в самому …цапстані.

Ми – наносимо удари по БАМу!!!

Так – ми не змогли прорвати їхні ліні оборони. Так – ми багато в чому, геть, не досконалі, деколи аж ригати хочеться від наших помилок…

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На жаль, ми, український народ, не готувалися до такої Війни.

Отже, всі наші недоліки – це наша спільна сума факторів, а не чиїсь прорахунки, або тотальна зрада.

Це ми всі такі! Ми допустили те, що є.

Але, знов таки ж: ми всі можемо щиро подякувати кожному солдату, сержанту, офіцеру; нацгвардійцю; прикордоннику; лікарю, парамедику, медсестрі, санітарці; волонтеру; рятувальнику; поліцейському; журналісту; підприємцю; місцевому самоврядуванню; політику-владоможцю і політику-опозиціонеру; нашим біженцям за кордоном; всім громадянам, як на окупованій території, так і на вільній за те, що Ми – витримали!

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Тому, згадайте тих, хто нас веде у бій за Свободу і Незалежність. Ці люди не без гріхів, але для наших нащадків, повірте, вони стануть святими українського народу (якщо не зрадять і не підуть на манівці).

А це:

Генерал Валерій Залужний і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ЗСУ;

Генерал Василь Малюк і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців СБУ;

Генерал Кирило Буданов і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ГУР.

Згадаймо всіх Воїнів, які боронять Україну!

Це важливо, бо попереду ще багато болі та сліз…

Але, ми – українській народ – все переживемо, ворога – поборемо, землю нашу святу, рано чи пізно, звільнемо, чужинцями заполонити наші украінські простори, не дамо.

Разом – переможемо!

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Все буде Україна!