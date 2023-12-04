Декілька слів про Перемогу…
Згадаймо всіх Воїнів, які боронять Україну!
Зараз, не дуже популярно говорити на цю тему, бо деякі деким заявлені попередньо цілі, на літньо-осінню компанію, не виконані…
Але, за крайні півроку ми, український народ, та наші Сили оборони маємо неабиякі досягнення:
- Ми, не віддали жодного обласного та районного центру нашої Держави.
- Ми, перемолотили десятки тисяч орків, їхні штаби, логістику, знищили тисячі одиниць їхньої бойової техніки.
- Ми, не маючи дієвого флоту, вразили десятки кораблів чф рф, звівши до мінімуму можливості «найславетнішого» рашистського флоту (в окупованому Севастополі, у них, навіть, найкрутіший памʼятник – потопленим кораблям).
- Ми, висаджуємо десанти у нашому українському Криму.
- Ми, бʼємо дронами по Москві та інших гнилих рашистських містах.
- Ми, атакуємо і тримаємо під постійною загрозою тимчасовий кримський міст.
- Ми, ліквідовуємо колаборантів та різних одіозних осіб-окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в самому …цапстані.
- Ми – наносимо удари по БАМу!!!
Так – ми не змогли прорвати їхні ліні оборони. Так – ми багато в чому, геть, не досконалі, деколи аж ригати хочеться від наших помилок…
На жаль, ми, український народ, не готувалися до такої Війни.
Отже, всі наші недоліки – це наша спільна сума факторів, а не чиїсь прорахунки, або тотальна зрада.
Це ми всі такі! Ми допустили те, що є.
Але, знов таки ж: ми всі можемо щиро подякувати кожному солдату, сержанту, офіцеру; нацгвардійцю; прикордоннику; лікарю, парамедику, медсестрі, санітарці; волонтеру; рятувальнику; поліцейському; журналісту; підприємцю; місцевому самоврядуванню; політику-владоможцю і політику-опозиціонеру; нашим біженцям за кордоном; всім громадянам, як на окупованій території, так і на вільній за те, що Ми – витримали!
Тому, згадайте тих, хто нас веде у бій за Свободу і Незалежність. Ці люди не без гріхів, але для наших нащадків, повірте, вони стануть святими українського народу (якщо не зрадять і не підуть на манівці).
А це:
- Генерал Валерій Залужний і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ЗСУ;
- Генерал Василь Малюк і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців СБУ;
- Генерал Кирило Буданов і його команда генералів, офіцерів та всіх бійців ГУР.
Згадаймо всіх Воїнів, які боронять Україну!
Це важливо, бо попереду ще багато болі та сліз…
Але, ми – українській народ – все переживемо, ворога – поборемо, землю нашу святу, рано чи пізно, звільнемо, чужинцями заполонити наші украінські простори, не дамо.
Разом – переможемо!
Все буде Україна!
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