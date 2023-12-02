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Мобілізація в Україні: Офіс президент анонсував пошук нових стимулів для громадян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізація в Україні: Офіс президент анонсував пошук нових стимулів для громадян
Усі, хто бажав захищати батьківщину добровільно, вже пішли воювати, вважає Подоляк
фото з відкритих джерел

Подоляк переконаний, що загальну мобілізацію потрібно змінювати

Мобілізація в Україні потребує дещо іншого підходу, оскільки усі, хто бажав захищати батьківщину добровільно, вже пішли воювати. Про це Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, заявив у ефірі «24 каналу».

Подоляк переконаний, що загальну мобілізацію потрібно дещо змінювати. Значна частина українців з певних причин не хоче служити.

Радник керівника Офісу президента відокремив чотири складники, які, на його думку, допоможуть вплинути на ситуацію:

  • інша комунікація;
  • інші гарантії тренінгу та психологічної підготовки;
  • фрагментація усіх, хто хоче служити армії в певних підрозділах;
  • менше особистих позицій щодо процесу мобілізації.

Як відомо, в Україні вчергове подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до лютого наступного року. Отже, чоловіки і надалі отримуватимуть повістки із військкоматів.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що проблеми з мобілізацією в нашій країні відбуваються через недотримання законодавства. Зокрема, Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію».

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: Михайло Подоляк радник Офіс президента президент мобілізація воєнний стан Віктор Муженко Міноборони

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