Мобілізація в Україні: Офіс президент анонсував пошук нових стимулів для громадян

Усі, хто бажав захищати батьківщину добровільно, вже пішли воювати, вважає Подоляк

Подоляк переконаний, що загальну мобілізацію потрібно змінювати

Мобілізація в Україні потребує дещо іншого підходу, оскільки усі, хто бажав захищати батьківщину добровільно, вже пішли воювати. Про це Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, заявив у ефірі «24 каналу».

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Подоляк переконаний, що загальну мобілізацію потрібно дещо змінювати. Значна частина українців з певних причин не хоче служити.

Радник керівника Офісу президента відокремив чотири складники, які, на його думку, допоможуть вплинути на ситуацію:

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інша комунікація;

інші гарантії тренінгу та психологічної підготовки;

фрагментація усіх, хто хоче служити армії в певних підрозділах;

менше особистих позицій щодо процесу мобілізації.

Як відомо, в Україні вчергове подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до лютого наступного року. Отже, чоловіки і надалі отримуватимуть повістки із військкоматів.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що проблеми з мобілізацією в нашій країні відбуваються через недотримання законодавства. Зокрема, Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію».

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.