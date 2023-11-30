Банкова пояснила, що відбувається між Зеленським і Залужним

За словами Подоляка Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні

Між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним не існує конфлікту. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи на матеріал видання The Economist в ефірі «Радіо Свобода».

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«Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує (між Зеленським і Залужним – «Главком»). Ще раз підкреслюю, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на Ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю – ці спілкування щоденні в робочому форматі», – зазначив Подоляк.

За його словами, Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні. Також Подоляк відреагував на висловлювання нардепки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої щодо відсутності у головнокомандувача плану ведення війни на наступний рік, вказавши, що «Офіс президента не модерує висловлювання депутатів».

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У той же час він підкреслив, що план на 2024 рік існує і в нього вносяться корективи.

Водночас Подоляк сумнівається в тому, що можливо забезпечити нардепам ознайомлення з планом ведення бойових дій, тому що орган, який його узгоджує – це Ставка верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, видання The Economist написало, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим «політичне поле битви» у Києві, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному, а політична гризня шкодить Україні.

Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.