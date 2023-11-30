Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова пояснила, що відбувається між Зеленським і Залужним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова пояснила, що відбувається між Зеленським і Залужним
Подоляк наголосив, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним.
фото: Офіс президента

За словами Подоляка Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні

Між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним не існує конфлікту. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи на матеріал видання The Economist в ефірі «Радіо Свобода».

«Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує (між Зеленським і Залужним – «Главком»). Ще раз підкреслюю, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на Ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю – ці спілкування щоденні в робочому форматі», – зазначив Подоляк.

За його словами, Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні. Також Подоляк відреагував на висловлювання нардепки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої щодо відсутності у головнокомандувача плану ведення війни на наступний рік, вказавши, що «Офіс президента не модерує висловлювання депутатів».

У той же час він підкреслив, що план на 2024 рік існує і в нього вносяться корективи.

Водночас Подоляк сумнівається в тому, що можливо забезпечити нардепам ознайомлення з планом ведення бойових дій, тому що орган, який його узгоджує – це Ставка верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, видання The Economist написало, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим «політичне поле битви» у Києві, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному, а політична гризня шкодить Україні.

Раніше через російські пабліки розганялася новина про те, що нібито Головнокомадувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вступили у змову з метою здійснення «державного перевороту» в Україні.

Читайте також: Безугла «хитає» Залужного. Депутатка зробила нову скандальну заяву
Теги: Володимир Зеленський Офіс президента радник Михайло Подоляк Валерій Залужний конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автором матеріалу є Саймон Шустер – уродженець Москви, який понад 15 років працював в Росії та Україні, роблячи репортажі з обох країн
Самотня боротьба України. Time виніс на обкладинку сумного Зеленського
30 жовтня, 19:20
Голови громад мають зібрати певні дані та внести їх до спеціальної таблиці
Готуватися до виборів? Громади на Київщині отримали загадкову телефонограму
7 листопада, 13:39
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
Рада звільнила міністра спорту та ухвалила держбюджет на 2024 рік. Головне за 9 листопада
9 листопада, 21:00
Міністр оборони США Ллойд Остін та президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Лідер Південної Кореї зробив заяву щодо причетності КНДР до війни Росії проти України
13 листопада, 06:30
За словами Зеленського, через те, що в Україні триває війна є кошторис важливих речей, який не можна скорочувати чи зменшувати
Зеленський пояснив, чи збираються в Україні підвищувати стипендію студентам
17 листопада, 21:53
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Україна опинилася у центрі глобальних ризиків Третьої світової війни
21 листопада, 06:25
Морозиво фінських брендів Penguin, Ingman та Fazer опинилось у центрі скандалу
Фінляндія знайшла російський слід у популярному смаколику
6 листопада, 10:50
Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії у квітні 2013 року
Окупанти повідомили, на що підуть кошти від продажу квартири Зеленських у Криму
31 жовтня, 06:34
Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня
До України прибула міністерка оборони Нідерландів
2 листопада, 18:44

Політика

Зеленський провів переговори із Шольцем і повідомив деталі
Зеленський провів переговори із Шольцем і повідомив деталі
Під час розстрілів майданівців Янукович постійно телефонував Путіну: результати розслідування
Під час розстрілів майданівців Янукович постійно телефонував Путіну: результати розслідування
Адвокат Кернеса: колишній мер Харкова лікувався у німецькій клініці під вигаданим ім’ям
Адвокат Кернеса: колишній мер Харкова лікувався у німецькій клініці під вигаданим ім’ям
Зеленська увійшла у топ найвпливовіших жінок світу
Зеленська увійшла у топ найвпливовіших жінок світу
Банкова пояснила, що відбувається між Зеленським і Залужним
Банкова пояснила, що відбувається між Зеленським і Залужним
Зеленський побував на передовій у Куп'янську і роздав нагороди воїнам (відео)
Зеленський побував на передовій у Куп'янську і роздав нагороди воїнам (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
14K
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
8474
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
8013
РФ завезла на окуповані території понад 100 тис. мігрантів з Азії: названо мету
4913
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4268
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю

Новини

Порошенко летить у Вашингтон
Сьогодні, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua