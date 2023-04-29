Заморозки та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня

У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки

У суботу, 29 квітня, в Україні спостерігатиметься мінлива весняна погода, заморозки, подекуди з дощами та грозами.

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Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

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Мінлива хмарність. У східній та південно-східній частині вночі помірні, у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях місцями значні дощі, грози, вдень невеликий дощ.

Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°. Вранці на Донеччині та Луганщині місцями туман.

На решті території без опадів, температура вночі 1-6° тепла, у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки у повітрі 0-5°, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколавській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3° вище нуля.

Температура вдень 10-15° тепла. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, у західних областях - південно-східний, 5-10 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

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На високогір'ї Карпат без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві, 29 квітня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний , 5-10 м/с. Вночі по області заморозки 0-5°, температура вдень 10-15° тепла.

В столиці вночі заморозки 0-2°, температура вдень 13-15° тепла.

За традицією, цього дня наші предки починали наводити лад в садку. Зокрема, білили дерева. Можна помолитися за здоров'я та добробуту родини. Городники вже починають висаджувати розсаду огірків та капусти.