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Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що на даний момент переговори про припинення вогню між Україною та Росією неможливі. 

Про це повідомляє Tagesschau.

«Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром», – заявив Ентоні Блінкен.

Також він вважає, що РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

«Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир», – наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що український контрнаступ почнеться в найближчі тижні.

4 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і закликав Москву негайно звільнити журналіста Евана Гершковича.

Теги: переговори росія Ентоні Блінкен США Україна

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