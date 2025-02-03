Заступник командира третьої штурмової відреагував на створення корпусної системи у ЗСУ

Максим Жорін: «Головне тепер зробити все для досягнення ефективного результату, а не просто для звітів»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування ЗСУ розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. На заяву відреагував підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, рішення про перехід на корпуси в українській армії вже дуже давно назріло. Він зазначив, що головним завданням тепер є те, щоб командування Збройних сил України зробило все можливе, щоб досягти ефективного результату, а не залишити це важливе рішення на рівні звітів та документів.

«У нас і раніше існували корпуси. Але в цій структурі майже не було сенсу, тому що вона була досить формальною адміністративною надбудовою над бригадами. А підрозділи, що належать до одного корпусу, знаходились абсолютно на різних ділянках фронту. Тобто ефективна координація була просто неможлива», – написав Жорін.

Військовий сподівається, що нова організаційна структура війська врахує всі минулі помилки. Та додає: «Якщо ми говоримо про корпуси, як більш дієву систему управління військами та масштабування успішних підрозділів - всі військові частини, що входять до корпусу, мають воювати на одному напрямку».

Зауважимо, 3 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та щодо модернізації армії. Зокрема, Сирський доповів Зеленському щодо модернізації армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів:

«Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені».