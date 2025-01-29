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«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Білий дім скасував замороження федеральних програм допомоги – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Новий начальник КМВА відреагував на екстрене звернення мера Києва щодо нібито «руйнування у столиці місцевого самоврядування»

Драпатий офіційно очолив ОСУВ «Хортиця». СБУ: Арештовано «нові» активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн. Українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у РФ. Білий дім скасував замороження федеральних програм допомоги – ЗМІ.

 «Главком» склав добірку новин 28 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переворот у Києві? Начальник КМВА відреагував на заяву Кличка

Новий начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на екстрене звернення мера Києва Віталія Кличка щодо нібито «руйнування у столиці місцевого самоврядування». У відео Ткаченко зазначив, що нещодавно мав із Кличком «робочу розмову, але згодом отримав звинувачення».

Так, за словами мера Києва, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

«Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування», – заявив Кличко.

Сам ж Тимур Ткаченко не лишив це осторонь. «Дуже дивна заява міського голови Віталія Кличка. Мабуть, мер міста не в курсі, що зараз відбувається в столиці», – наголосив голова КМВА. «Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування», – заявив Кличко.

Драпатий офіційно очолив ОСУВ «Хортиця»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – командувача Сухопутних військ ЗСУгенерал-майора Михайла Драпатого. Про це головком повідомив у соцмережах.

Як зазначив Сирський, ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що належать до операційної зони ОСУВ «Хортиця».

Українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у РФ

Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ. Про це «Главкому» стало відомо від джерел в СБУ. 

У ніч на 29 січня СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Білий дім скасував замороження федеральних програм допомоги – ЗМІ

Бюджетний офіс президента США Дональда Трампа скасував наказ про заморожування витрат на федеральні гранти. Про це повідомляють CNN, Washington Post та The Hill. Також кореспондент NBC News у Білому домі Пітер Александер опублікував сам указ.

«Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень президента, звертайтеся до головного юрисконсульту свого агентства», – йдеться у документі.

СБУ: Арештовано «нові» активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн

В Україні суд наклав арешт на «нові» активи російського олігарха Олега Дерипаски – велику партію промислової продукції та сировини на 2,11 млрд грн. Про це інформує Служба безпеки України.

«Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн», – йдеться у заяві СБУ.

Зазначено, що арештована продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ «Русал».

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Теги: арешт наказ Миколаїв переворот самоврядування ворог відео Олександр Сирський Марко Рубіо Тимур Ткаченко

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