Десятки українських військових дезертирували під час навчань у Франції – France24

Французька армія тренувала на своїй території 2300 солдатів з бригади «Анна Київська»

Серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертирували. Проте це явище не було масовим. Про це заявив неназваний представник французької армії, передає France24.

Серед іншого він розповів журналістам, що серед українців була певна кількість дезертирів, але їхня кількість залишається вкрай незначною, враховуючи кількість людей, які пройшли підготовку.

«Вони перебували у французьких казармах, і вони мали право вийти», – додав представник французької армії.

За словами представника французької армії, українські солдати, які проходили підготовку у Франції, підпорядковувалися дисциплінарному режиму, встановленому українським командуванням.

«У нас у Франції не передбачена кримінальна відповідальність за дезертирство», – сказав офіцер.

«Якщо хтось дезертирував, французький прокурор не мав повноважень заарештувати цю особу. А право, надане українській владі на французькій землі, є лише дисциплінарним правом», – додав він.

Видання зазначає, що французька армія тренувала на своїй території 2300 солдатів з бригади «Анна Київська».

Більшість солдатів були призовниками без бойового досвіду. Їх супроводжували 300 українських наглядачів. Інші 2200 солдатів бригади пройшли підготовку в Україні.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Суспільному, що розпочато розслідування за статтями про перевищення повноважень та дезертирство:

«ДБР справді вивчає факти, викладені у ЗМІ, у рамках кримінального провадження, порушеного за ст. 426−1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень) та ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки що рано».

Нагадаємо, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.