Удар дронів ЗСУ по нафтобазі: в Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації 

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі

Станом на вечір 8 січня на нафтобазі у російському місті Енгельс триває пожежа, яка виникла унаслідок нічної атаки безпілотників

Площа пожежі на нафтобазі «Росрезерву» у місті Енгельс у Саратовській області Росії, яку вранці 8 січня атакували українські дрони, зросла, у зв’язку з чим влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Про це заявив губернатор регіону Роман Бусаргін, додавши, що у місті постраждало «промислове підприємство».

Також, як написав губернатор, загинули двоє співробітників пожежної служби МНС Росії, один пожежник поранений. Раніше Бусаргін писав, що постраждалих немає і що «сил і засобів для локалізації пожежі достатньо».

За твердженнями губернатора, безпілотники нібито були збиті силами ППО, проте «є влучання уламків у промисловий об’єкт в Енгельсі». У мережі з’явилися фото і відео пожежі.

Нагадаємо, дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

«Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах», – зазначили там.

За даними Міноборони Росії, минулої ночі над Саратовською областю РФ знищили 11 українських безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.

Також у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза. Про це повідомив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

А ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.