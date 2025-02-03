Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства для подружжя ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства для подружжя ЗСУ
Президент Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання українського громадянства для подружжя ЗСУ
Фото: Армія inform

Законопроєкт сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12032, який передбачає полегшене отримання українського громадянства дружинам або чоловікам військових Збройних Сил України. Про це повідомлено на сайті Верховної Ради.

На початку січня законопроєкт підтримали 270 народних депутатів. У ньому пропонується надати чоловікам та дружинам військовослужбовців або загиблих військовослужбовців право на подання декларації про відмову від іноземного громадянства при набутті українського.

Крім того, у документі передбачено:

  • встановлення квот на імміграцію для іноземців, які прагнуть возз’єднатися з українськими військовослужбовцями;
  • можливість відновити українське громадянство іноземцям, які брали участь в обороні України.

У пояснювальній записці наголошується, що ухвалення цього законопроєкту сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя ЗСУ.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами.

Сирський також розповів, що триває посилення з’єднань Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем у їхньому складі.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, про організаційні зміни в ЗСУ.

«Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству», – наголосив очільник держави.

Читайте також:

Теги: ЗСУ законопроєкт громадянство президент Володимир Зеленський закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

МЗС України відповіло Дуді на слова про зростання злочинності після війни
МЗС України відповіло Дуді на слова про зростання злочинності після війни
Зеленський провів енергетичну Ставку
Зеленський провів енергетичну Ставку
Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ
Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ
Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства для подружжя ЗСУ
Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства для подружжя ЗСУ
Заступником міністра оборони може стати соратник Залужного – ЗМІ
Заступником міністра оборони може стати соратник Залужного – ЗМІ
Путін при владі довше, ніж Сталін, але читає світові лекції про легітимність – Сибіга
Путін при владі довше, ніж Сталін, але читає світові лекції про легітимність – Сибіга

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
113K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
22K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
17K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
14K
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua