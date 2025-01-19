Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО

Зеленський: Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення

Сьогодні, 19 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив Офіс президента.

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що країна продовжує позбавляти державних нагород: «На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром».

В указі № 38 від 19 січня 2025 року зазначається, що санкції запровадили проти:

Нестора Шуфрича;

Євгена Горохова;

Леоніда Байсарова;

Олександра Однораленка;

Леоніда Литвинова;

Євгенія Мураєва;

Олега Волошина;

Петра Симоненка;

Костянтина Григоришина;

Сергія Карякіна;

Ружени Рубльової;

Вадима Писарєва;

Іллі Резніка;

Василя Герелла;

Юрія Башмета;

Віктора Садовничого;

Світлани Крюкової;

Юрія Бойка.

Також керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував запровадження санкцій: «Дуже гарні санкції запроваджені. Там є пропагандисти, над якими працював і Центр протидії дезінформації РНБО».

Нагадаємо, що сьогодні, 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №24/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2025 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Указ опублікували на сайті Офісу президента.