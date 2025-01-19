Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО
Зеленський: Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення
Сьогодні, 19 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив Офіс президента.
«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну», – йдеться у заяві.
Зеленський додав, що країна продовжує позбавляти державних нагород: «На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром».
В указі № 38 від 19 січня 2025 року зазначається, що санкції запровадили проти:
- Нестора Шуфрича;
- Євгена Горохова;
- Леоніда Байсарова;
- Олександра Однораленка;
- Леоніда Литвинова;
- Євгенія Мураєва;
- Олега Волошина;
- Петра Симоненка;
- Костянтина Григоришина;
- Сергія Карякіна;
- Ружени Рубльової;
- Вадима Писарєва;
- Іллі Резніка;
- Василя Герелла;
- Юрія Башмета;
- Віктора Садовничого;
- Світлани Крюкової;
- Юрія Бойка.
Також керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував запровадження санкцій: «Дуже гарні санкції запроваджені. Там є пропагандисти, над якими працював і Центр протидії дезінформації РНБО».
Нагадаємо, що сьогодні, 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №24/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2025 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Указ опублікували на сайті Офісу президента.
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