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Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО
фото: скріншот з відео

Зеленський: Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення

Сьогодні, 19 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив Офіс президента.

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що країна продовжує позбавляти державних нагород: «На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром».

В указі № 38 від 19 січня 2025 року зазначається, що санкції запровадили проти:

  • Нестора Шуфрича;
  • Євгена Горохова;
  • Леоніда Байсарова;
  • Олександра Однораленка;
  • Леоніда Литвинова;
  • Євгенія Мураєва;
  • Олега Волошина;
  • Петра Симоненка;
  • Костянтина Григоришина;
  • Сергія Карякіна;
  • Ружени Рубльової;
  • Вадима Писарєва;
  • Іллі Резніка;
  • Василя Герелла;
  • Юрія Башмета;
  • Віктора Садовничого;
  • Світлани Крюкової;
  • Юрія Бойка.

Також керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував запровадження санкцій: «Дуже гарні санкції запроваджені. Там є пропагандисти, над якими працював і Центр протидії дезінформації РНБО».

Нагадаємо, що сьогодні, 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №24/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2025 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Указ опублікували на сайті Офісу президента.

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Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський Україна президент

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