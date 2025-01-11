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Будує бомбосховища: Норвегія готується до «найгірших сценаріїв» з боку РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Будує бомбосховища: Норвегія готується до «найгірших сценаріїв» з боку РФ
До 1998 року будь-який великий житловий комплекс у Норвегії повинен був мати бомбосховище
фото з відкритих джерел

Норвегія побоюється планів РФ, яка «не демонструє жодних ознак відмови від своєї агресивної позиції»

Уряд Норвегії планує запровадити обов'язкове будування бомбосховищ в нових будівлях. Про це пише Politico.

Зазначається, що таке рішення прийнято у зв’язку з повномасштабною війною РФ в Україні. Адже Росія, яка має спільний кордон з Норвегією за Полярним колом, не демонструє жодних ознак відмови від своєї агресивної позиції.

«Ми повинні подбати про цивільне населення у випадку найгіршого сценарію з війною чи збройним нападом», – сказала міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мел.

Нагадаємо, що до 1998 року будь-який великий житловий комплекс у Норвегії повинен був мати бомбосховище; але з того часу нових бомбосховищ не будували. 

Уряд пропонує два типи укриттів: нові, які захищатимуть від хімічної та радіоактивної зброї; а деякі для захисту від звичайної зброї, яку можна було б перепрофілювати зі станцій метро або паркувальних гаражів.

До слова, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: ЗСУ окупанти Норвегія війна росія бомбосховища кордон населення

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