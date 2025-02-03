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ЗСУ почали перехід на корпусну систему управління. Сирський повідомив деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЗСУ почали перехід на корпусну систему управління. Сирський повідомив деталі
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фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Сирський: Триває реформа організаційної структури Збройних сил

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. Про це йдеться в заяві головкома.

Сирський також розповів, що триває посилення з’єднань Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем у їхньому складі.

Окрім цього, Сирський повідомив, що впродовж січня вдалося збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності, і вже є відповідні плани й на наступний період.

Щодо ситуації на фронті головнокомандувач ЗСУ зазначив, що обстановка складна, але Сили оборони гідно дають відсіч. Сирський підкреслив, що наразі основні зусилля зосереджені на утриманні рубежів, недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотного складника.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, про організаційні зміни в ЗСУ.

«Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству», – наголосив очільник держави.

Також Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили формування корпусів у Збройних Силах України.

«Я провів Ставку. Серед питань – формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки, модернізація армійської системи не має альтернатив», – зазначив президент.

Як відомо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

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Теги: реформа Володимир Зеленський президент Олександр Сирський війна ЗСУ

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