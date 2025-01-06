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Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року
Ситуація на фронті 6 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

На Харківському напрямку

Дві атаки ворога відбивають українські воїни неподалік Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом минулого дня чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки. Усі атаки противника вже відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія атакувала 12 разів у районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого. Три атаки досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилася в чотири бойові зіткнення поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Дотепер триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки, п’ять ворожих штурмів наші захисники зупинили в районах Торецька та Кримського.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог 50 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку минулої доби окупанти атакували в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. 31 наступальну дію противника зупинено Силами оборони, 19 атак триває дотепер. За попередньою інформацією, учора наші воїни знешкодили на цьому напрямку 300 окупантів, 130 з них – безповоротно. Знищено один танк, чотири БМП, шість одиниць автомобільної техніки окупантів, одну артилерійську систему та 10 БпЛА. Також пошкоджено дві артсистеми, автомобіль та ворожий танк.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Українські воїни відбили 22 атаки противника, триває ще три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 9

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали 13 атак противника поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар, Новодарівка та в напрямку Константинополя, підрозділи Сил оборони відбили п’ять з них, до цього часу тривають вісім боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Російські загарбники атакували наші позиції один раз. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 11

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 44 боєзіткнення, 35 з них вже завершено. Бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року фото 12
мапа: deepstate

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

5 січня за професійну бойову роботу відзначено воїнів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля», які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1048-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна ЗСУ

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