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Відомий пілот, повний кавалер ордена «За мужність» показав свій оберіг

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відомий пілот, повний кавалер ордена «За мужність» показав свій оберіг
Смерека та його ведмедик
фото: скріншот із відео

«Ми, пілоти – трішки забобонні», – пояснив Смерека

Пілот МіГ-29 Іван Смеречанський із позивним Смерека – командир авіаційної ескадрильї 114-ї бригади тактичної авіації, підполковник ЗСУ, повний кавалер ордена «За мужність» у проєкті «Ремовська Інтерв’ю» розповів, що літає не сам. Зазвичай на завдання він бере іграшкового ведмедика.

«Це мій бойовий побратим. Він літає з початку повномасштабного вторгнення, навіть іще раніше – з 2018-го. Мені його подарували друзі. Ми навіть жартуємо, що в нього є свої льотна і медична книжка, бо він проходить зі мною комісії. Ми, пілоти, – трішки забобонні. Цей ведмедик – і оберіг, і донька любить з ним гратися», – пояснив пілот.

Раніше пілот винищувача розповів, навіщо бере з собою в небо човен, сковорідку і дзеркальце. Льотчик розказав про екіпірування та підготовку до бойової роботи. 

Нагадаємо, український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року.

Також Міністерству оборони України вдалося скоротити терміни підготовки пілотів на винищувачах F-16 майже на три місяці.

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Теги: ЗСУ війна льотчик пілот

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