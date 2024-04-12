Здатний нести різні боєприпаси: Міноборони презентувало новий ударний дрон

«Кажан» Е620 є реактивним ударним безпілотником класу «бомбер»

Міністерство оборони презентувало новий ударний безпілотник українського виробництва «Кажан» Е620, який здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 м зі швидкістю до 72 км на год, досягаючи відстані у 12 км. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Кажан» Е620 є реактивним ударним безпілотником класу «бомбер», який розробили українські виробники.

«Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі. Здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 км», – повідомили в Міноборони.

За свідченнями військових, навчитися літати на «Кажані» можна досить швидко.

Раніше повідомлялося, що українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Оскільки ураження відбувалось одним FPV-дроном, наразі рівень пошкодження установки невідомий.

Також Міноборони сертифікувало перший бронежилет для українських захисниць. Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла. Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у «чоловічому» варіанті бронежилета. За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кг залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета.