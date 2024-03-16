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Росіяни заявили про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою: розвідка відповіла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни заявили про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою: розвідка відповіла
Росіяни поширили черговий фейк про ЗСУ
фото з відкритих джерел

Андрій Юсов зазначив, що подібні заяви є «абсолютною нісенітницею і пропагандою»

Міністерство оборони РФ заявило про нібито вбивство кількох сотень українських військових за допомогою вакуумної бомби. Натомість представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав такі твердження повною нісенітницею і черговим фейком. Про це повідомляє CNN.

Про нібито ліквідацію до 300 бійців ЗСУ «в результаті влучного удару авіаційним боєприпасом» розповів заступник начальника Генштабу Збройних сил РФ Олексій Кім міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу під час наради. Пропагандистські медіа у суботу розповсюдили повідомлення, що йдеться начебто про так звану «вакуумну бомбу».

Де саме нібито був завданий такий удар, російська сторона не уточнювала. Натомість у Генштабі РФ сказали, що місце атаки було «пунктом дислокації націоналістичного формування «Кракен» – так Москва називає спецпідрозділ ГУР Міноборони України. За словами Кіма, для удару була використана «бомба з об'ємною детонацією».

Разом із тим, речник української військової розвідки Юсов у бесіді з CNN зазначив, що подібні заяви є «абсолютною нісенітницею і пропагандою».

Він додав, що такою ж брехнею є «російська інформація про вбивство 1500 українських військових вчора в Курській і Бєлгородській областях».

Раніше російські пропагандисти поширювали фейки про те, що Україна нібито планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності ворожої армії. 

Нагадаємо, росіяни поширюють фейки про те, що в Одесі ховають українських військових, органи яких начебто вилучили для майбутніх продажів. Ворожа пропаганда використовує ці відеозаписи для проведення інформаційної кампанії під назвою «Чорна трансплантологія». 

Як повідомлялося, Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Пропагандисти поширюють новий фейк про нібито «евакуацію держслужбовців із Херсона».

Крім того, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

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Теги: розвідка Міноборони вбивство Москва

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