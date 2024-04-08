Скільки «Шахедів» у день виробляє Росія? Видання Welt попередило про небезпеку

До кінця року Росія може налагодити виробництво до 87 одиниць в день

Окупанти, попри санкції, змогли налагодити і навіть збільшити виробництво ракет

Станом на сьогодні у Росії виробляють 30 безпілотників «Шахед» на день. До кінця року ця цифра може зрости до 87. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

За інформацією видання, окупанти, попри санкції, змогли налагодити і навіть збільшити виробництво ракет. Welt стверджує, що кожного місяця РФ виробляє до 130 ракет з дальністю не менше 350 км і близько 100 ракет меншої дальності.

Журналісти з'ясували, що Росія минулого року виготовила близько 2 млн снарядів калібру 152 мм і 122 мм. Цього року заплановано виробництво близько 2,1 млн артилерійських снарядів.

Водночас 90% сучасних розробок танків знищили ЗСУ. Та цю проблему окупанти можуть вирішити, адже танків старіших моделей, за інформацією видання, Росії вистачить ще на 2-3 роки бойових дій.

Раніше Російська Федерація закуповувала іранські безпілотники Shahed, витрачаючи значно менше коштів, ніж припускали експерти.

Як повідомлялося, російські окупанти запускають «Шахеди» з моря, аби приглушити звук їхнього наближення до житлових кварталів міст.