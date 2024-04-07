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Український дрон уперше в історії вразив систему «Ураган» на території Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український дрон уперше в історії вразив систему «Ураган» на території Росії
Ураження реактивної установки відбулось під час її транспортування на території Бєлгородської області РФ
фото з відкритих джерел

«Ураган» підбили у населеному пункті Вознесенівка Бєлгородської області РФ, що за 7,5 км від кордону з Україною

Українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відповідне відео було опубліковане на сторінці волонтера Сергія Стерненка у Telegram, інформує «Мілітарний».

Ураження реактивної установки відбулось під час її транспортування на території Бєлгородської області РФ.

Декілька установок росіяни помістили на напівпричепи та транспортували у невідоме місце через населений пункт Вознесенівка.

Бійцям підрозділу «Химера» вдалося виявити їх та уразити одну з двох установок.

Оскільки ураження відбувалось одним FPV-дроном, наразі рівень пошкодження установки невідомий.

«Ураган» підбили на вулиці Побєди у населеному пункті Вознесенівка Бєлгородської області РФ, що за 7,5 км від кордону з Україною. Координати місця ураження 50.416995, 37.014822.

Місце ураження РСЗВ «Ураган»
Місце ураження РСЗВ «Ураган»
фото: Euan MacDonald

Реактивна система залпового вогню «Ураган» вироблялась у період з 1975 по 1991 рік та на сьогодні є відносно розповсюдженою установкою.

За інформацією західних ЗМІ, Росія має у своєму складі близько 750 РСЗВ цього типу серед яких 200 пускових установок перебувають у складі Збройних сил РФ та ще 550 – на зберіганні.

Наразі прикордоння РФ є дуже неспокійним, оскільки Російський добровольчий корпус здійснює полювання на техніку окупантів, яка має відправлятись на війну в Україну.

Раніше спецназівці Нацгвардії  вдарили з дрона по цивільній автівці, у якій були офіцери РФ.

Нагадаємо, що бійці полку «Азов» показали кадри провального штурму окупантів під Тернами. У бою росіяни втратили 11 одиниць техніки.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі. 

Триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. 

Теги: росія військові ураган відео росіяни

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