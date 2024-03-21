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У Мінекономіки відхрестилися від урядового проєкту про бронювання за 35 тис. зарплати

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Мінекономіки відхрестилися від урядового проєкту про бронювання за 35 тис. зарплати
Кабмін розробив схему, що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Це обурило багатьох українців
фото: Depositphotos

У Мінекономіки не знають про модель «зарплатного» бронювання: документи від уряду там не отримували

У Міністерстві економіки досі не отримали розробку ініціативи, яка передбачає бронювання тільки для тих українців, хто має зарплату понад 35 тис. грн. Про це заявили у відомстві у відповідь на запит редакції РБК Україна. 

«На сьогодні зазначена модель бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення, у тому числі стосовно доцільності запровадження додаткових умов для бронювання військовозобов’язаного щодо розміру його заробітної плати та обсягів сплати підприємством податків, зборів платежів. Проект акта Кабінету Міністрів України щодо запровадження перспективної моделі бронювання військовозобов’язаних до заінтересованих органів не надсилався», – заявили в Мінекономіки.

Натомість там зауважили: з метою цифровізації механізму бронювання військовозобов’язаних, Мінекономіки разом з Міноборони, Мінцифри, Державною податковою службою та Генштабом опрацьовують модель бронювання у електронному вигляді, яка передбачатиме подання такого списку через Портал «Дія».

Нагадаємо: Кабмін розробив схему, що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100% бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

Ця модель викликала хвилю критики в українському суспільстві: адвокати заявили про порушення конституційних прав, а військові – про те, що ця ідея підтримує ідею «війни для бідних». Економісти ж нагадали, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.

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Теги: Кабмін Міноборони Мінекономіки військові мобілізація

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