На кількох напрямках точаться позиційні бої, «найгарячіше» під Авдіївкою: аналіз ISW

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід і південний захід від Авдіївки

Російські загарбники безрезультатно намагалися здійснити рейд на правий берег Херсонської області та трохи просунулися на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

13 березня тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на північний захід від Сватового біля Табаївки та Стельмахівки; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

На Бахмутському напрямку 13 березня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано. Деякі російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито захопили невизначені тактичні позиції біля залізничної станції в Кліщіївці (на південний захід від Бахмута), але в ISW не спостерігали візуального підтвердження. Блогери також стверджували, що в Іванівському (на захід від Бахмута) точаться важкі бої.

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Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бойові дії на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського та на схід від Часів Яру; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід і південний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що окупанти просунулися на східну околицю Бердичів (на північний захід від Авдіївки). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися по вулиці Першотравневій у Первомайському (на південний захід від Авдіївки).

Українські та російські джерела повідомляли про бої на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки і Тоненьке; і на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського.

13 березня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Один російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ продовжують наступати на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), але місцевість на північ від Новомихайлівки ускладнює просування військ інтервентів.

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Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки та Побєди.

13 березня на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали обмежені позиційні бойові дії, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела повідомляли про бої на південний схід від Великої Новосілки поблизу Новодонецького та Шевченка та на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського.

13 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Раніше повідомлялося, що міноборони США запевняє, що озброєння, боєприпаси та інші складові пакету допомоги Україні, про який оголосили в вівторок, будуть доставлені швидко, за розробленими раніше маршрутами.