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Росія атакували енергетичні об'єкти на Черкащині: виникли перебої зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакували енергетичні об'єкти на Черкащині: виникли перебої зі світлом
Черкащина потрапила під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні Сили повідомляли про рух реактивних безпілотників у сторону Черкащини 

У ніч на 12 листопада російські терористи атакували Черкащину безпілотниками. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає «Главком».

За словами голови Черкаської ОВА, під ворожий удар потрапили кілька енергетичних об'єктів в Уманському та Звенигородському районах. Унаслідок цих атак частина споживачів наразі залишається без електропостачання.

На місцях влучань задіяні всі необхідні екстрені та профільні служби. Фахівці-енергетики вже оцінюють масштаби завданих пошкоджень і відпрацьовують першочергові заходи для відновлення подачі електроенергії.

Як відомо, вранці 16 жовтня російські терористи атакували місто Умань на Черкащині. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня ворожі дрони атакували Черкащину. Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Повідомляється, що у Смілянській територіальній громаді Черкаської області внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, травмувалися троє людей.

Теги: Черкащина безпілотник енергетика

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Росія атакували енергетичні об'єкти на Черкащині: виникли перебої зі світлом
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