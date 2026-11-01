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Рекордні втрати РФ і звільнення територій. Зеленський повідомив гарні новини з фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рекордні втрати РФ і звільнення територій. Зеленський повідомив гарні новини з фронту
Зеленський сказав, що за жовтень Сили оборони України звільнили 96,2 кв. км
фото: Генштаб/Facebook

Президент: Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Сили оборони України завдали російським окупантам рекордних втрат і повернули більше територій, ніж ворог зміг захопити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«За один місяць Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 своїх військових. Це рекорд за всі місяці повномасштабної війни. Є рекорд і добових втрат: 2250 осіб армія РФ втратила 21 жовтня», – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що за жовтень Сили оборони України звільнили 96,2 кв. км території, що на 10,4 кв. км більше, ніж російським окупантам вдалося захопити за цей період.

«Дякуємо всім захисникам і захисницям, всім нашим воїнам, кожній бригаді, кожному підрозділу за цей важливий для країни результат. Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого. Щоб зупинити ці божевільні втрати, Росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося 264 бойові зіткнення. Артилерійських обстрілів на Сумщині зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Запсілля, Юнаківка, Писарівка, Корчаківка, Мала Січ, Катеринівка, Павлівка, Хотінь та Водолаги. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Кияниця, Іволжанське та Писарівка Сумської області.

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Теги: фронт війна Володимир Зеленський

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