«Квартал 95» отримав дозвіл держави використовувати у своєму фільмі російську мову

Рішення ухвалила Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно

Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно погодила ТОВ «Квартал 95» використання інших мов у фільмі «Раша гудбай». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне рішення від 26 березня.

Використання інших мов має складати 9,85% від загальної тривалості всіх реплік учасників фільму.

Таким чином, Рада з державної підтримки кінематографії одностайно підтримала звернення компанії «Квартал 95». Це відбулося напередодні прем'єри фільму «Раша гудбай». Нагадаємо, що з 27 березня стрічка демонструється у кінотеатрах країни.

Як повідомляв «Главком», взимку цього року студія «Квартал-95» презентувала трейлер до нової комедійної драми «Раша Гудбай». Дії відбуваються у 2023 році в окупованій росіянами Горлівці. Головна героїня Рита – зірка місцевого телебачення та пропагандистка Кремля. Внаслідок промивання мозків, героїня стала пропагандисткою фейків, що стосуються України. Одного дня, разом із 10-річним сином, Рита змушена тікати, думаючи, що прямує до Росії. Проте вона опиняється помилково в Ужгороді, де за словами творців сюжету, їй доводиться пізнавати власну ідентичність.

Творці «Слуги народу» назвали свій новий фільм «щепленням від руського міра». Тим часом у мережі думки глядачів розділилися. Частина коментаторів негативно відреагувала на прем'єру. На їхню думку, автори «поділили» українців та лише підіграли пропаганді РФ.

Варто нагадати: ТОВ «Квартал 95» – дітище президента Володимира Зеленського. Нині компанія, за даними аналітичної системи YouControl, записана на експершого помічника Зеленського Сергія Шефіра і бізнесмена Тімура Міндіча, пов’язаного з групою «Приват» Коломойського-Боголюбова.

За 2023 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Квартал 95» склав 89,6 млн грн (у 2022 році – 76,4 млн грн).