«Всидіти на двох стільцях не вдасться». Росія поставила Вірменію перед вибором

Законопроєкт про початок вступу до ЄС не передбачає подання заявки на членство в блоці

Вірменії доведеться зробити вибір між Європейським союзом і Євразійським економічним союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російського віцепрем'єра Олексія Оверчука.

Політик відреагував на ухвалення законопроєкту про початок процесу вступу Вірменії до Європейського Союзу.

«Я ознайомився з текстом самого закону, який ухвалено. Він такий – за все добре, проти всього поганого, загальні слова. Але це внутрішня справа Вірменії» – каже він.

Однак Оверчук заявив, що «країні необхідно буде визначатися і робити цей вибір». «Всидіти на двох стільцях не вдасться, це цілком очевидно» – додав посадовець.

Нагадаємо, Національні збори Вірменії 12 лютого ухвалили в першому читанні законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу». 26 березня Національні збори Вірменії ухвалили в другому читанні законопроєкт.

Раніше Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

Також Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ.

До слова, Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ.