З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Сумах

Наразі на місцях працюють всі екстрені служби: медики, рятувальники, поліція

Сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу та пабліки.

Зазначається, що росіяни вдарили по самому центру міста. Місцеві пишуть, що удар прийшовся по громадському транспорту.

В.о. Сумського міського голови АртемКобзар зазначив, що у Сумах внаслідок ракетного удару багато загиблих. У мережі публікують наслідки атаки.

Також з'явилось фото після ракетної атаки. На кадрах видно, як тіла люде лежать посеред вулиці. Журналісти «Суспільного» повідомили, що внаслідок ракетного удару поранено дитину. Також є пошкодження в місті.

Наразі на місцях працюють всі екстрені служби: медики, рятувальники, поліція.

Ось такий стовп диму здійнявся над містом в перші хвили після ворожого обстрілу.

‼️Російські терористи завдали удару по центру Сум балістикою, - інформують місцеві пабліки pic.twitter.com/IN27CwPg1T — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 13, 2025

«У Вербну неділю російські тварини вдарили ракетами по мирних жителях Сум, навмисно, щоб було багато жертв. І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом», – написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.