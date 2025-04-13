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З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Сумах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Сумах
Наслідки ворожого удару по Сумах
фото з відкритих джерел

Наразі на місцях працюють всі екстрені служби: медики, рятувальники, поліція

Сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу та пабліки.

Зазначається, що росіяни вдарили по самому центру міста. Місцеві пишуть, що удар прийшовся по громадському транспорту.

В.о. Сумського міського голови АртемКобзар зазначив, що у Сумах внаслідок ракетного удару багато загиблих. У мережі публікують наслідки атаки.

Також з'явилось фото після ракетної атаки. На кадрах видно, як тіла люде лежать посеред вулиці. Журналісти «Суспільного» повідомили, що внаслідок ракетного удару поранено дитину. Також є пошкодження в місті.

З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Сумах фото 1

Наразі на місцях працюють всі екстрені служби: медики, рятувальники, поліція.

Ось такий стовп диму здійнявся над містом в перші хвили після ворожого обстрілу.

«У Вербну неділю російські тварини вдарили ракетами по мирних жителях Сум, навмисно, щоб було багато жертв. І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом», – написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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Теги: вибух Суми обстріл росіяни балістичні ракети

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