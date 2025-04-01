Зеленський анонсував переговори про іноземний військовий контингент

Україна разом з партнерами обговорить спільний підхід до питання про контингенти

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 4 квітня, зустрінеться з представниками держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

Україна разом з партнерами обговорить спільний підхід до питання про контингенти. «Працювати будемо на підготовлених пропозиціях України, і потрібен спільний для всіх у Європі підхід, а отже, і спільні рішення», – каже він.

За словами президента, влада готує пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки.

«Фактично це одна з гарантій безпеки для України. Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки – це Сили оборони нашої держави та Сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал. Саме з цього й виходимо – українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті – вся інша архітектура безпеки», – наголошує він.

Президент раніше уточнював, що у переговорах братимуть участь Франція, Велика Британія і Україна.

Напередодні Зеленський за підсумками розмови з британським прем’єром Кіром Стармером повідомляв, що сторони готують зустріч «військових представників для підготовки контингентів».

Нагадаємо, у Києві пройде термінова зустріч у вузькому колі, яка стосуватиметься безпекових питань для України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

До слова, президент Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі лідерів щодо підтримки України розробити чіткий план розгортання коаліційних сил. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна потребує «серйозного» внеску з боку Європи, якщо це стосується потенційного розгортання військ.