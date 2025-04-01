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На Київщині піарники працювали на двох «гаманців» Кремля

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині піарники працювали на двох «гаманців» Кремля
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України

Зловмисники готували та поширювали матеріали, що дискредитують нашу Україну і виправдовують російську агресію

Служба безпеки нейтралізувала ще один осередок російських спецслужб на Київщині. За результатами комплексних заходів затримано двох професійних піарників, які на замовлення російських спецслужб вчиняли інформдиверсії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ

Служба безпеки України задокументовала, що фігуранти працювали здебільшого на «медійному ринку» Європейського Союзу. Вони готували та поширювали матеріали, що дискредитують Україну і виправдовують російську агресію.

Зловмисники готували та поширювали матеріали, що дискредитують нашу Україну і виправдовують російську агресію
Зловмисники готували та поширювали матеріали, що дискредитують нашу Україну і виправдовують російську агресію
фото: Служба безпеки України

«Для цього піарники створили понад 200 сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори Кремля і були зареєстровані на фейкові акаунти для уникнення блокування», – йдеться у повідомленні.

На Київщині піарники працювали на двох «гаманців» Кремля фото 1
фото: Служба безпеки України

Також на замовлення ворога зловмисники проводили інформаційні кампанії у країнах ЄС та виправдовували підсанкційних топпосадовців країни-агресора.

За матеріалами справи, серед іншого піарники займалися також розкруткою медійного образу двох «гаманців» Кремля:

  • Ігоря Шувалова – очільника російської держкорпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності»;
  • Андрія Костіна – голови правління московського банку «ВТБ».


Повідомляється, що обидва російських банкіри входять до найближчого оточення Путіна та причетні до масштабних схем фінансування збройної агресії РФ.

Як встановило розслідування, до 2022 року ці піарники виконували комерційні замовлення з РФ. Після початку повномасштабної війни на чоловіків дистанційно вийшов їхній колишній роботодавець з Росії і запропонував співпрацю з окупантами.

«Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів», – повідомили в СБУ.

Піарники створили понад 200 сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори Кремля
Піарники створили понад 200 сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори Кремля
фото: Служба безпеки України
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагааємо, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Києві. За результатами комплексних заходів затримано трьох осіб, одна із яких – громадянин РФ. 

Раніше Служба безпеки України зірвала ще одну спробу подвійного теракту поблизу територіального центру комплектації у Терно

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Теги: росія СБУ пропаганда Київщина фінансування розслідування державна зрада

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