Максимальний вік для генерала на службі. Що каже світовий досвід

Ефективність генерала варто оцінювати за результатами роботи, а не лише за датою народження

Міф про 45 років: чому порівняння з Армією оборони Ізраїлю не витримує перевірки

«Хто дурний і старанний – найнебезпечніший, бо йому не можна довіряти відповідальність»

Курт фон Гаммерштайн-Екворд, генерал-полковник,

начальник Управління сухопутних військ Райхсверу

(Найраніша задокументована фіксація – 1933 рік,

також вислів часто помилково приписують

Мольтке-старшому або Манштайну)

Свідоцтво про народження замість атестації

У засобах масової інформації прозвучала теза, що командувача Повітряних сил Збройних сил України слід замінити передусім через вік, а як аргумент наведено ізраїльський досвід: нібито «максимальний вік перебування генерала на службі – 45 років», а «на кожній посаді офіцер-генерал може перебувати не більше трьох років».

Питання про ефективність організації ППО – законне й гостре. Але аргументація, побудована на неточних даних, шкодить навіть справедливій позиції. Тож почнімо з фактів.

Три помилки про ізраїльську армію

Перша. В Армії оборони Ізраїлю немає граничного віку 45 років для генералів. Начальник Генерального штабу Ейяль Замір народився 26 січня 1966 року і обійняв посаду 5 березня 2025-го – у 59 років, а зараз йому 60. Командувач Повітряних сил Томер Бар народився 11 червня 1969-го і залишив посаду в травні 2026 року у віці 56 років. Його наступник Омер Тішлер – 1975 року народження, тобто прийняв ВПС у 50 з лишком.

Звідки ж узялася цифра 45? Це середній вік виходу у відставку кадрових військових ЦАХАЛу – за даними Мінфіну Ізраїлю, близько 45 років, а мінімальний вік виходу на пенсію – 42. Це параметр пенсійної системи і кадрової піраміди, а не стеля для генералітету. Підміна одного показника іншим – це класична статистична помилка.

Друга. Правило «не більше трьох років на посаді» стосується однієї конкретної посади – начальника Генштабу: його каденція становить три роки з можливістю продовження ще на рік. На решту генеральських посад воно не поширюється. Томер Бар командував ВПС понад чотири роки. Езер Вейцман очолював ізраїльські ВПС вісім років поспіль – з 1958 до 1966-го. Моше Даян був начальником Генштабу чотири роки.

Третя, найважливіша. Модель ЦАХАЛу неможливо «імпортувати» однією цифрою. Рання ротація в Ізраїлі спирається на призовну піраміду, величезний навчений резерв і пенсійну систему, яка дозволяє офіцеру піти у 42 роки з довічним забезпеченням. Це конструкція потоку кадрів, а не культ молодості. Взяти з неї вік і не взяти решту – це означає отримати не ізраїльську армію, а порожні посади.

Додамо й формальність: стаття 22 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлює для вищого офіцерського складу в особливий період граничний вік 65 років. Тобто жодного перевищення межі тут немає.

Який вік і стаж реально потрібні в передових арміях

США. Закон (10 U.S.C. §1251, §1253) встановлює граничний вік 62 роки для офіцерів нижче генеральського звання, 64 – для генералів, із можливістю відтермінування до 66 років рішенням міністра оборони і до 68 – рішенням Президента для тризіркових і чотиризіркових. Просування регулюється вимогами до вислуги у званні (§619) і обов’язковою кваліфікацією офіцера об’єднаних штабів перед присвоєнням першого генеральського звання (§619a). На практиці кар’єрні «вікна» такі:

Посада Звання Вислуга Типовий вік Командир батальйону підполковник 16–18 років 38–41 Командир бригади полковник 22–25 років 44–47 Командир дивізії генерал-майор 27–31 рік 50–54 Командир корпусу генерал-лейтенант 31–35 років 54–58 Начальник штабу виду ЗС генерал 35–40 років 57–62

Чинний начальник штабу Повітряних сил США Кеннет Вілсбах отримав офіцерське звання 1985 року й очолив вид ЗС у 2025-му – у 62 роки, причому його відкликали з відставки. Каденція начальника штабу виду Збройних сил США – чотири роки.

Німеччина. §45 Soldatengesetz: загальна вікова межа для генералів і полковників – 65 років, для решти кадрових військових – 62. Спеціальні межі: 62 для генералів, 61 для підполковників, 59 для майорів, 56 для капітанів і лейтенантів, 41 – для пілотів реактивної бойової авіації. §44 дозволяє відтермінувати вихід у відставку ще до трьох років. Інспектор Повітряних сил Бундесверу Гольґер Нойманн народився 10 вересня 1968-го й очолив вид Збройних сил у травні 2025 року – у 56 років, і німецька фахова преса називала його «дуже молодим» інспектором. Його попередник Інґо Ґергартц пробув на цій посаді сім років – рекорд за всю історію Бундесверу.

Тобто в обох арміях вік командувача виду Збройних сил – 56–62 роки, а не 45. І на посаді він перебуває чотири–сім років, а не три.

Чи бувають «стрибки» через щаблі?

Бувають, і саме вони найчастіше стають аргументом на користь ламання правил. Але подивімося уважно.

Джордж Маршалл, 1939 рік: Рузвельт призначив його начальником штабу Армії США, обійшовши 34 старших за званням генералів, і з бригадного генерала одразу зробив чотиризірковим. Маршаллу було 58, а за плечима – 37 років служби.

Дуайт Ейзенгауер: підполковник у 1940-му, полковник у березні 1941-го, бригадний генерал у вересні 1941-го, генерал-майор у березні 1942-го, генерал-лейтенант у липні 1942-го, повний генерал у лютому 1943-го. П’ять звань за два роки. Але на момент призначення він мав 27 років служби, Вест-Пойнт, штабну школу з відзнакою й десятиліття роботи під Фоксом Коннером і Макартуром.

Моше Даян став начальником Генштабу у 38, Езер Вейцман очолив ВПС у 34, Іцхак Рабін – Генштаб у 42. Але це армія, якій було п’ять років і в якій просто не існувало покоління старших.

Закономірність очевидна: стрибок відбувається у званні, ніколи – у досвіді. Прискорюють присвоєння погонів, а не проходження щаблів. Там, де скорочували саме досвід, результат був зворотний.

Контраргумент, який варто визнати…

Найсильніший аргумент опонентів – «плакетна комісія» Маршалла 1940–1941 років, яка примусово відправила у відставку близько 500 полковників, здебільшого старших за віком. Це правда. Але Маршалл не знижував вимоги, він їх підвищив. Він прибрав вислугу як критерій і замінив її на результат: комісії було наказано ігнорувати мирні характеристики й дивитися лише на сьогоднішню спроможність. Полковник Паттон, якому було 54, ту комісію пройшов. Сам Маршалл очолив армію у 58.

Урок протилежний до вікового цензу: критерієм має бути результат, а не рік народження.

Чим це загрожує Україні?

Повітряні сили – найменш «інтуїтивний» вид ЗС. Інтегрована система ППО, радіотехнічні війська, розподіл дефіцитних засобів ураження, робота з партнерськими системами й розвідданими – це не та галузь, де здоровий глузд замінює двадцять років фаху. Помилка тут коштує не посади...

Що ми руйнуємо?

Кар’єрну драбину. Якщо призначення перестає бути наслідком проходження щаблів, армія швидко вчиться, що нагору ведуть лояльність і публічність, а не компетентність.

Інститут відбору. Правило, з якого зроблено виняток «через війну», перестає бути правилом. Війна стає універсальним виправданням для пропуску освіти, штабної служби й командного досвіду.

Інституційну пам’ять. Український досвід протиповітряної оборони 2022–2026 років значною мірою не описаний у доктринах. Він існує в головах конкретних людей. Звільнення за віком – це не ротація, це видалення архіву.

Середню ланку офіцерського корпусу. Ті, хто бачить, що правила довільні, не планують кар’єру. Вони планують вихід.

Передбачуваність для партнерів. Наші кадрові рішення читають як індикатор зрілості інституції.

Сформуємо відповідь на питання: Чого ми не відновимо?

Техніку можна закупити за місяці, бригаду сформувати за рік. Але не можна прискорити фізичний час формування командира корпусу чи командувача виду Збройних сил – це 25–35 років. Не можна декретом повернути довіру до системи відбору. Не можна відновити знання, яке ніде не записане, після того, як його носія звільнено. Це і є та частина оборонної спроможності, яку не купують і не мобілізують.

Що робити замість арифметики?

Замінювати треба не за віком, а за результатом, і за прозорою процедурою: письмові кваліфікаційні вимоги до кожної посади, вимірювані показники ефективності, незалежна атестаційна комісія, фіксовані каденції з відкритими умовами продовження, обов’язкова підготовка наступників.

Тоді рішення щодо будь-якого командира чи командувача спиратиметься на докази, а не на віднімання років від поточної дати. Це і є різниця між реформою і кадровою імпровізацією.