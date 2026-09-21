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Зеленський назвав Трампу умову, за якої Україна припинить удари по НПЗ Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський назвав Трампу умову, за якої Україна припинить удари по НПЗ Росії
Володимир Зеленський заявив, що від самого початку Україна прагнула миру
фото: Офіс президента

Глава України: Характер війни зараз такий, що агресор також зазнає втрат

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа про втрату Росією контролю над нафтопереробною промисловістю через Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави України у соцмережі Х.

«Дійсно, цю російську війну проти України та проти здорового глузду необхідно припинити. З першого року повномасштабного вторгнення її наслідки були далекосяжними: втрата багатьох людських життів, руйнування міст і сіл, проблеми продовольчої безпеки, енергетичні виклики, надзвичайні темпи технологічного розвитку, зокрема у сфері автономних дронів, та стрімкий прогрес у створенні ударних можливостей, яких раніше ніхто не бачив. Кожен новий тиждень цієї війни, не кажучи вже про кожен новий рік, додає дедалі більше проблем», – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський заявив, що від самого початку Україна прагнула миру. За його словами, країна вже висунула десятки дипломатичних пропозицій щодо гідного завершення війни, гарантування безпеки та недопущення нових російських вторгнень. Він також зазначив, що наразі триває діалог із президентом США Дональдом Трампом та американською стороною, а також розглядаються пропозиції щодо наближення миру, зокрема шляхом рішучих кроків із деескалації.

«Енергетичний сектор України, її критична інфраструктура та наш експорт продовольства мають перестати бути цілями для Росії, і це призведе до відповідних кроків з деескалації з нашого боку. Рішення можливі. Ми готові працювати над цим і обговоримо це з нашими партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Я дякую всім, хто допомагає! Більше не буде так, що страждає лише країна, на яку напали. Характер війни зараз такий, що агресор також зазнає втрат», – наголосив президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти України завдала Росії серйозних проблем із нафтопереробною промисловістю. За його словами, Москва втратила контроль над частиною своєї нафтопереробки через бойові дії.

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Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський

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