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Дніпро накрив величезний стовп диму після атаки окупантів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Дніпро накрив величезний стовп диму після атаки окупантів
Інформація про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюється
фото: соцмережі

Після удару в місті спалахнула пожежа, інформація про наслідки уточнюється

Після вибуху в Дніпрі над містом здійнявся величезний стовп густого диму. Місцеві жителі повідомили про сильне задимлення в районі атаки окупантів. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Ворог втретє за день завдав удару по Дніпру. Внаслідок атаки спалахнули продуктові склади, над містом здійнявся густий стовп диму.

Наслідки атаки окупантів у Дніпрі
Наслідки атаки окупантів у Дніпрі
фото: Дніпропетровська ОВА

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі уточнюється. Офіційні подробиці атаки поки не повідомлялися.

Варто зазначити, що російські терористи атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок удару четверо людей загинули, понад 60 дістали поранень. «Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Усі поранені зараз у лікарні. Медики надають допомогу

Також під час російської атаки на Дніпро 10 вересня під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge.  Мер міста наголосив, що завод перебуває в американській власності. За його словами, нещодавно підприємство особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.

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Теги: окупанти війна Дніпро обстріл Україна

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