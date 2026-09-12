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Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року
Триває 1662-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Костянтинівському напрямках

За минулу добу на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, під час яких скинув 339 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10688 дронів-камікадзе та здійснили 2784 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 30 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, вісім пунктів управління та точок запуску БпЛА, сім артилерійських систем та позицій артилерії окупантів. 

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Гірки, Яструбщина, Гаврилова Слобода, Сеньківка, Прогрес, Малушине, Нова Гута, Писарівка, Кружок, Рижівка Сумської області; Леонівка, Логи, Гаті Чернігівської області. Гірки та Студенок зазнали авіаударів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби, за уточненою інформацією, зафіксовано одне боєзіткнення. Агресор здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаційного удару із застосуванням шести КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Симинівка, Вільча та Комісарове.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 3

Ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти сім разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив дві штурмові дії у районі Озерного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 6

Російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осинового, Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Вільного, Степів та Павлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 8

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Чернігівка, Світле, Святогорівка, Гришине, Матяшеве, Васильківка, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 9

Ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 10

Окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Різдвянка, Косівцеве, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2026 року фото 11

Ворог намагався покращити свої позиції в бік Павлівки.

Нагадаємо, триває 1662-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ЗСУ війна фронт військові

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