Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року

Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних та 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 348 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 357 дронів-камікадзе та здійснили 2815 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один пункт управління безпілотних літальних апаратів.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Хотінь, Яструбщина, Садки, Іволжанське, Вільна, Могриця, Лужки та Середина-Буда; на Чернігівщині — Гірськ. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Сінне, Суходіл, Товстодубове, Лужки та Кіндратівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники зупинили 10 ворожих штурмів у районах Садків, Бачівська, Уланового, Гірок та Рижівки.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Лимана, а також у напрямках Вільчі та Комісарового.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Курилівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Відбито cпроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти чотири рази атакували в районі Лимана, а також у напрямках Новоселівки та Чернещини.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив шість штурмових дій у районах Закітного та Ямполя, а також у напрямках Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 15 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Розкішного та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Шахового, Молодецького, Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Степів, Дорожнього, Світлого, Шевченка, Матяшевого, Новогришиного, Гришиного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку у напрямку населеного пункту Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти дев'ять разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Рівного, Косівцевого, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Малої Токмачки, Щербаків та Степногірська.

Нагадаємо, триває 1663-й день повномасштабної війни в Україні.