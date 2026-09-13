Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року
Триває 1663-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 13 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних та 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 348 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 357 дронів-камікадзе та здійснили 2815 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один пункт управління безпілотних літальних апаратів.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Хотінь, Яструбщина, Садки, Іволжанське, Вільна, Могриця, Лужки та Середина-Буда; на Чернігівщині — Гірськ. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Сінне, Суходіл, Товстодубове, Лужки та Кіндратівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили 10 ворожих штурмів у районах Садків, Бачівська, Уланового, Гірок та Рижівки.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Лимана, а також у напрямках Вільчі та Комісарового.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 3

Ворог тричі атакував у районах Курилівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 4

Відбито cпроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти чотири рази атакували в районі Лимана, а також у напрямках Новоселівки та Чернещини.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив шість штурмових дій у районах Закітного та Ямполя, а також у напрямках Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 6

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 15 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Розкішного та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Шахового, Молодецького, Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Степів, Дорожнього, Світлого, Шевченка, Матяшевого, Новогришиного, Гришиного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили одну атаку у напрямку населеного пункту Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 10

Окупанти дев'ять разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Рівного, Косівцевого, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Малої Токмачки, Щербаків та Степногірська.

Нагадаємо, триває 1663-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт ЗСУ Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один зі снарядів влучив у приватний будинок і повністю його зруйнував
Окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська: є загиблі
11 вересня, 19:57
Трамп: Потрібно, щоб це було врегульовано. І це зробив. Я відправив Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників
Трамп заявив про «хороші шанси» завершити війну в Україні
4 вересня, 23:47
Бельгія заблокувала €200 млрд Росії для України
Україна запропонувала новий спосіб отримати заморожені мільярди РФ
4 вересня, 16:17
В одному з районів Одеси пошкоджені житлові будинки та автомобілі
Росіяни атакували Одесу: постраждали люди, є загиблий (фото)
4 вересня, 07:22
У Воронезькій області РФ можуть розмістити шість пускових установок та до 120 північнокорейських балістичних ракет
Росія готує нові удари ракетами КНДР: які області під загрозою
21 серпня, 10:51
Як змінити владу без виборів: Україна опинилася перед складною дилемою
Як змінити владу без виборів: Україна опинилася перед складною дилемою
20 серпня, 11:24
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки
РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки
19 серпня, 07:36
У грудні 2019 року Дмитро Романов став до лав Збройних сил України
Понад два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Дмитра Романова
18 серпня, 09:00
Місце за столом переговорів треба заслужити. Чи готова Європа ризикнути заради України?
Місце за столом переговорів треба заслужити. Чи готова Європа ризикнути заради України?
17 серпня, 19:29

Події в Україні

Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу
Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026
Росія пошкодила пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» у порту Одещини
Росія пошкодила пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» у порту Одещини
«Санкції не змінять моєї позиції». Мендель звернулася до Зеленського
«Санкції не змінять моєї позиції». Мендель звернулася до Зеленського
Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин
Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин
Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки
Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
103K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Сьогодні, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua