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Путіну – пляшку, Меркель – вишиванку. Що дарували президенти України високим гостям

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путіну – пляшку, Меркель – вишиванку. Що дарували президенти України високим гостям
Ялта, 2003 рік. Путіну подарували масандрівський портвейн, розлитий у рік його народження. Георгій Чернявський показує гостю сертифікат на цю пляшку колекційного вина
фото з архіву Георгія Чернявського

Георгій Чернявський: «Президентам, яких зустрічали в Криму, дарували портвейн «Массандра», розлитий у рік народження гостя»

Зарубіжним гостям від імені президента України робили такі подарунки як сувенірні видання, пам'ятні монети, український національний одяг тощо. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів у деталях перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

За його словами, вибір подарунку залежав від декількох факторів: для кого презент, та хто його дарує.

«Книги – сувенірні видання, альбоми, пам'ятні монети Національного банку... Це дуже залежало від особистості, якій дарували, та певною мірою і від самого дарувальника. Скажімо, коли президентом був Віктор Ющенко, він полюбляв деяким гостям дарувати вишиванки. Так, на згадку про візит до Києва розшиту бісером вишиванку отримала Ангела Меркель», – розповів Чернявський.

Екскерівник служби протоколу пригадав, що кільком президентам, яких зустрічали в Криму, дарували марочний портвейн «Массандра», розлитий у рік народження гостя. 

«Існує складна процедура коректного підйому такої пляшки з массандрівських винних підвалів: щоб вино не втратило свої якості, пляшку піднімають дуже повільно, два-три дні», – наголосив дипломат.

За його словами, такий сувенір від українського президента отримав польський президент Александр Кваснєвський,  а також Володимир Путін ще в 2003 році, коли зустрічався з Леонідом Кучмою у Криму.

Журналісти зазначили, що саме Чернявський ініціював, аби усі подарунки, які отримав глава держави, залишалися у власності держави, а не переходили у власне користування президента після закінчення його каденції. Пізніше завдяки ідеї дипломата на Банковій виник музей з таких подарунків.

«Я читав, вивчав закордонний досвід, та й на власні очі бачив, як ця ідея впроваджується. Мені дуже сподобався такий музей в Індонезії – всі предмети підписані, коли і хто дарував. Справді, ці речі належать не особистості, а посаді. У Казахстані теж такий музей є. Ідею створення в нас такого музею підтримав Кушнарьов (глава Адміністрації президента у 1996-1998 роках, загинув у 2007 році – «Главком»), і подарунки почали залишатися на Банковій», – пригадав екскерівник служби протоколу.

Георгій Чернявський наголосив, що помилково вважати подарунок від президента – радянською практикою, так як це насправді практика всіх країн.

Георгій Володимирович Чернявський (народився 1946 року) – керівник служби державного протоколу за часів президентства Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Ще школярем відвідував курси англійської мови при Будинку вчителя в Києві, тому досить легко вступив на факультет романо-германської філології Київського університету ім. Шевченка.

У 1986 році перейшов на роботу в секретаріат Верховної Ради УРСР, очолював сектор міжнародних зв’язків, супроводжував у закордонних відрядженнях голову парламенту радянської України Валентину Шевченко, а в 1990-1991 рр. – її наступника Леоніда Кравчука.

З лютого 1992 року очолив новостворену службу державного протоколу. З 2002 по 2005 роки мав статус радника президента, при Кучмі та Ющенку.

У 2005 –2012 роках був Надзвичайним і повноважним послом України в Італії. З 2012 року на пенсії.

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Теги: Леонід Кучма подарунок президент Леонід Кравчук музей Віктор Ющенко путін Ангела Меркель книги

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