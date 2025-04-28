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Президент прокоментував оголошене Путіним перемир'я

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Президент прокоментував оголошене Путіним перемир'я
Зеленський прокоментував оголошене Путіним перемир'я
фото: Офіс президента

Як відомо, Росія оголосила перемир'я з 8 по 11 травня

Президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією. Про це глава держави сказав увечірньому зверненні, передає «Главком».

Зеленський відзначив, що Україна позитивно відповіла на американську пропозицію припинення вогню ще 11 березня.

«Росія постійно все це відкидає та маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати. Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради», – зазначив президент.

Український президент наголосив, що немає причин чекати 8 травня для припинення вогню.

«Вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне та безумовне припинення вогню і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано та надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати – припиняти вогонь реально», – підкреслив Зеленський.

Також за його словами, тиск світу та тиск США «може штовхнути Росію саме до такої відповіді, яка потрібна».

Крім цього, президент заслухав доповіді українських урядовців щодо угоди про економічне партнерство.

«Документ став значно сильнішим – рівноправним – і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки. Я хочу подякувати передусім нашим командам», – додав президент.

Нагадаємо, що напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів.  За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня станом на 22:00 відбулося 86 бойових зіткнень. Противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Опісля міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «великоднє перемир’я» понад тисячу разів. 

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Теги: путін Володимир Зеленський перемир'я

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