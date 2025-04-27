Волтц розкрив подробиці зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані

Президент Трамп хоче використовувати дипломатію для припинення війни, ведучи діалог із обома сторонами

Президент США Дональд Трамп особисто наполягав на переговорах із Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського у Ватикані. Як інформує «Главком», про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц розповів The Telegraph.

За його словами, президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом.

«Трамп був налаштований провести особисту розмову із Зеленським і обговорити, як саме ми можемо завершити найбільшу сухопутну війну в Європі», – сказав Волтц, коментуючи зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра.

Він також додав: «Президент Трамп хоче використовувати дипломатію для припинення війни, ведучи діалог із обома сторонами. Особливо важливо було бачити, як інші світові лідери спостерігали за тим, що відбувалося, а Трамп рухав процес уперед».

Раніше стало відомо, про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска.

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. Крім того, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні.