Головна Світ Політика
search button user button menu button

Волтц розкрив подробиці зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Волтц розкрив подробиці зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані
Президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом
фото: The White House/Facebook

Президент Трамп хоче використовувати дипломатію для припинення війни, ведучи діалог із обома сторонами

Президент США Дональд Трамп особисто наполягав на переговорах із Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського у Ватикані. Як інформує «Главком», про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц розповів The Telegraph.

За його словами, президент США прагнув обговорити з українським лідером можливості завершення війни дипломатичним шляхом.

«Трамп був налаштований провести особисту розмову із Зеленським і обговорити, як саме ми можемо завершити найбільшу сухопутну війну в Європі», – сказав Волтц, коментуючи зустріч двох лідерів у базиліці Святого Петра.

Він також додав: «Президент Трамп хоче використовувати дипломатію для припинення війни, ведучи діалог із обома сторонами. Особливо важливо було бачити, як інші світові лідери спостерігали за тим, що відбувалося, а Трамп рухав процес уперед».

Раніше стало відомо, про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах. 

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. 

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. Крім того, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський радник переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
18 квiтня, 11:35
Хто з американських президентів підігрував Кремлю найбільше?
Хто з американських президентів підігрував Кремлю найбільше?
2 квiтня, 18:30
На перемовини не поїхали ні Марко Рубіо (у центрі), ні Стів Віткофф (ліворуч)
Гора народила мишу: розчарування від переговорів, яких не було Тема дня
23 квiтня, 20:40
КМІС провів опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів
Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування
1 квiтня, 12:42
Дискусія щодо миротворчих сил перетворилася на «символічну», але не має реальної перспективи, каже Стубб
Президент Фінляндії зробив гучну заяву стосовно миротворців в Україні
5 квiтня, 19:43
Зеленський: Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів
«Є хороші перспективи». Зеленський поділився деталями щодо виробництва дронів
7 квiтня, 21:34
Жан-Ноель Барро вважає, що реальні кроки до миру повинні виходити від Москви
Французький міністр про «великоднє перемирʼя»: Маркетингова операція для Трампа
22 квiтня, 14:19
На портреті Трамп піднімає кулак на сцені передвиборчого мітингу в Батлері
CNN вперше показав портрет, який Путін передав у подарунок Трампу
22 квiтня, 19:10
Трамп: «Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він так хоче повернути Крим, чому ж Україна не боролася за нього 11 років тому?»
Трамп назвав війну «безладом» і розкритикував Зеленського за заяви щодо Криму
23 квiтня, 19:24

Політика

Волтц розкрив подробиці зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані
Волтц розкрив подробиці зустрічі Трампа і Зеленського у Ватикані
В США відкривається клуб ультрабагатих, який підтримує Трампа – Politico
В США відкривається клуб ультрабагатих, який підтримує Трампа – Politico
Єврокомісар: «Ні НАТО» для України полегшує РФ планування подальшої агресії
Єврокомісар: «Ні НАТО» для України полегшує РФ планування подальшої агресії
Адміністрація Трампа окреслила план на наступні 100 днів президентства – Reuters
Адміністрація Трампа окреслила план на наступні 100 днів президентства – Reuters
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
Трамп розкритикував судову систему США, яка не дає йому боротися з мігрантами
Трамп розкритикував судову систему США, яка не дає йому боротися з мігрантами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 квітня: ситуація на фронті
109K
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 квітня 2025
63K
У Луцьку люди виступили проти перейменування вулиці на честь загиблого Героя України
27K
«Ситуація погіршується». Терорист Гіркін з-за грат спрогнозував хід війни
14K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua