Зеленський повідомив, що вже зустрівся з Трампом



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Володимир Зеленський написав, що сьогодні продовжить спілкування з Дональдом Трампом у робочому режимі

Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом та Меланією Трамп на офіційному прийомі від президента США та першої леді - президент

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 24 вересня

Про це Зеленський повідомив у середу, 25 вересня, у Twitter.

«Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом та Меланією Трамп на Офіційному прийомі від президента США та першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі», - йдеться у повідомленні українського президента.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка пожартував, що на нього може тиснути лише одна людина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.



