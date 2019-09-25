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    Суспільство

    Зеленський повідомив, що вже зустрівся з Трампом

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    Володимир Зеленський написав, що сьогодні продовжить спілкування з Дональдом Трампом у робочому режимі - Зеленський повідомив, що вже зустрівся з Трампом
    Володимир Зеленський написав, що сьогодні продовжить спілкування з Дональдом Трампом у робочому режимі

    Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом та Меланією Трамп на офіційному прийомі від президента США та першої леді - президент

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 24 вересня

    Про це Зеленський повідомив у середу, 25 вересня, у Twitter.

    «Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом та Меланією Трамп на Офіційному прийомі від президента США та першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі», - йдеться у повідомленні українського президента.

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    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка пожартував, що на нього може тиснути лише одна людина.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.


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