Зеленський пообіцяв, що цього тижня шахтарям виплатять борги із зарплатні



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Президент заявив, що теперішній уряд зробив більше за всіх попередників

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня шахтарі отримають 650 млн. грн для виплати боргів із зарплат. Про це Зеленський заявив на позачерговому засіданні у парламенті.

Президент заявив, що теперішній уряд зробив більше за всіх попередників.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 березня, у Верховній Раді розпочалося позачергове засідання.

Очікується, що на цьому засіданні розглядатиметься відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряду.