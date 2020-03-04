Зеленський пообіцяв, що цього тижня шахтарям виплатять борги із зарплатні
Президент заявив, що теперішній уряд зробив більше за всіх попередників
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня шахтарі отримають 650 млн. грн для виплати боргів із зарплат. Про це Зеленський заявив на позачерговому засіданні у парламенті.
Президент заявив, що теперішній уряд зробив більше за всіх попередників.
Як повідомлялося, сьогодні, 4 березня, у Верховній Раді розпочалося позачергове засідання.
Очікується, що на цьому засіданні розглядатиметься відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряду.
Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради. Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду. До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах. Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова. У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора. Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.
Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.
Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.
До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.
Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.
У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.