У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора



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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці

У порядку денному Ради на 4 березня лише звіт силових органів

В порядку денному позачергового засідання Верховної ради немає питання про заміну керівників силових органів, у тому числі генарокурора України.

Про це «РБК-Україна» повідомила заступниця голови комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

Вона зазначила, що в порядку денному лише звіт силових органів.

«В межах протоколу ця кандидатура не обговорювалась. Жартома один з наших колег запропонував таку зміну (Сергій Іонушас, - ред). В порядку денному на позачергове засідання питання стоїть про звіт силових органів. Про звільнення на сьогоднішній день не йдеться», - заявила Янченко.

Втім, джерела видання повідомляють, що сигнальне голосування за кандидатуру Сергія Іонушаса було і фракція підтримала його.

Також нардеп від «Слуги народу» Олександр Скічко заявив, що очільника Офісу генпрокуратури Руслана Рябошапку залишать на посаді.

«Питання генпрокурора (4 березня – ред.) розглядатися не буде», – цитує Скічко «24 канал».

Однак, за словами депутата, все залежатиме від звіту за результатами виконаної за шість місяців роботи. Матиме значення те, на якому етапі знаходяться важливі справи, за які відповідає Офіс генпрокурора.

«Ми заслухаємо звіт, потім відбудеться обговорення, а тоді прийматимемо рішення», – додав Скічко.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив, як він бачить зміни в уряді. Зокрема, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський оголосив, що бачить новим прем'єром Дениса Шмигаля.

Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду

До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

За інформацією ЗМІ, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу», заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.

Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.