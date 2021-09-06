Зеленський привітав іудеїв з новим 5782 роком

Хасидами зараз святкують в Умані єврейський Новий рік

Президент написав вітання іудеям зі святом Рош га-Шана

Президент України Володимир Зеленський привітав іудеїв зі святом Рош Гашана – єврейського Нового року. Про це він написав у Twitter.

«Щирі вітання іудеям зі святом Рош га-Шана, новим 5782 роком! Багатовікова традиція збирає родини разом і дає наснаги на сповнений добром новий рік. Єврейська громада – невід’ємна частина культурного та релігійного життя України. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік!», – зазначив президент.

Щирі вітання іудеям зі святом #РошгаШана, новим 5782 роком! Багатовікова традиція збирає родини разом і дає наснаги на сповнений добром новий рік. Єврейська громада – невід’ємна частина культурного та релігійного життя України. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік! pic.twitter.com/st18Y40Wpv — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2021

Як відомо, в Умань прибули майже 28 тисяч хасидів, поліція повідомила про перші порушення.

Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Вони будуть забезпечувати громадський порядок та безпеку під час святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Також до Умані також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

Цього року, за попередніми підрахунками МВС, очікується прибуття приблизно 50 тисяч паломників із різних країн світу.

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