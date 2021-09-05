В Умані розпочав роботу оперативний штаб для забезпечення порядку під час Рош га-Шана

Правоохоронці перевірили організацію несення служби на локаціях, де проходять заходи з відзначення Рош га-Шана

До штабу ввійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби

В Умані Черкаської області запрацював міжвідомчий оперативний штаб для вчасного реагування на події під час святкування Рош га-Шана. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

До штабу ввійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби. Очолює його начальник ГУНП в Черкаській області Михайло Куратченко.

Як розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, зокрема визначено основні завдання із забезпечення правопорядку у місці паломництва та організації реагування на всі події, у тому числі техногенного характеру.

Зазначається, що правоохоронці перевірили організацію несення служби на локаціях, де проходять заходи з відзначення Рош га-Шана, та роботи ситуаційного центру Національної поліції.

Нагадаємо, до Умані також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.